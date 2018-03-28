В Ливане христиане и мусульмане впервые отметили Благовещение в президентском дворце

Общенациональное торжество Ливана в связи с праздником Благовещения впервые прошло в этом году в президентском дворце Баабда по инициативе главы государства Мишеля Ауна.

Празднование состоялось 26 марта, на следующий день после Благовещения по григорианскому календарю. В торжестве приняли участие президент Мишель Аун, его жена Надя, сиро-яковитский патриарх Игнатий Ефрем II, епископы различных Церквей, представители шиитов, суннитов и друзов, секретарь апостольской нунциатуры в Ливане монс. Иван Сантус, члены исламо-христианских организаций. Об этом сообщает "Благовест-инфо".

В ходе церемонии был прочитан отрывок из Евангелия от Луки, повествующий о Благовещении, а также кораническая сура «Имран», в которой говорится о почитании Девы Марии.

В своем выступлении историк Харес Бустани рассказал о том, как праздник Благовещения объединяет христиан и мусульман Ливана, которые – несмотря на различия в вероисповедании – почитают Марию. Собравшиеся вместе прочитали молитву Деве Марии, попросив Ее заступничества за Ливан и его народ.

Благовещения было объявлено общенациональным праздником в Ливане в 2010 году, когда правительство возглавлял суннит Саад Харири (он является премьер-министром и сегодня). Политики сочли, что этот день как нельзя лучше объединяет христиан и мусульман Страны кедров.