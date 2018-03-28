Жители Кемерова хотят построить на месте сгоревшего ТРЦ часовню

Жители Кемерова, где во время пожара в торгово-развлекательном центре погибли более 60 человек, подписывают петицию о демонтаже «Зимней вишни» и строительстве часовни на месте ТРЦ.

Петицию создала кемеровчанка Елена Бочкарева, которая и обратилась к губернатору области Аману Телееву и мэру Кемерова Илье Сердюку, сообщает "Благовест-Инфо".

«Просим Вас принять решение демонтировать ТЦ и возвести часовню или сделать парк с монументом, погибшим людям и детям во время пожара», – говорится в петиции, которую уже подписали более 17 тысяч человек.

Пожар с ТРЦ «Зимняя вишня» случился в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где расположены кинотеатры, детские игровые зоны, бассейн, каток, фитнес. Пожарная сигнализация была отключена, а запасные выходы заперты. В результате трагедии по официальным данным погибли больше 60 человек.