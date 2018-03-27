На месте трагедии в Кемерово прошли заупокойные богослужения

Во вторник, 27 марта, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил в Знаменском кафедральном соборе в Кемерове заупокойную литию по жертвам пожара, который произошел 25 марта в городском торговом центре.

В этот же день архиереи Кузбасской митрополии посетили сгоревший торговый центр и оперативный штаб, созданный для помощи родственникам пострадавших, сообщается на сайте Синодального отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.

«Для верующего человека в дни трагедии самое важное – не потерять мир в своей душе», – сказал в своем обращении ко всем верующим митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

После панихиды в Знаменском кафедральном соборе архиереи Кузбасской митрополии прибыли к стихийному мемориалу возле здания сгоревшего торгового центра, куда уже более суток сочувствующие кемеровчане несут цветы, детские игрушки и сладости в память о погибших, среди которых много детей.

После возложения цветов было совершено заупокойное богослужение по усопшим.

Затем архиереи и священнослужители направились в оперативный штаб, расположенный в спортивном зале школы №7 в Кемерово. Здесь находятся родственники пропавших без вести при пожаре, психологическую поддержку им оказывают, в том числе, священнослужители. В штабе был совершен молебен об исцелении всех, кто пострадал во время пожара и продолжает находиться в больницах города.

После богослужения архиереи пообщались с родными и близкими жертв трагедии, сказав им слова утешения.