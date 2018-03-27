Сирийская служба древностей обвинила турецкие войска в уничтожении храмов и монастырей византийского времени

Сирийская служба древностей обвинила турецкие войска в уничтожении раннехристианских памятников, объектов всемирного исторического наследия: бомбовым ударам подверглись храмы и монастыри византийского времени.

Как сообщает "Седмица", Генеральная дирекция Службы древностей Сирии выпустила официальное заявление, в котором сообщается об уничтожении важнейших археологических объектов христианского и всемирного исторического наследия в результате авиационного удара турецких военно-воздушных сил в районе города Африн на северо-западе Сирии.

«Турецкий военный самолет нанес бомбовый удар по археологическому памятнику Барад, расположенному в 15 км к югу от города Африн», – говорится в заявлении, подписанном Махмудом Хамудом (Mahmoud Hamoud), директором Службы древностей.

На территории археологического памятника Барад, как известно, располагаются остатки многих храмов, монастырей, а также погребения византийского времени, то есть раннехристианского периода. Все они в 2011 году были включены в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам Махмуда Хамуда, бомбовым ударом турецкой авиации была, в частности, уничтожена гробница Преподобного Марона Сирийского Пустынника, сподобившегося за свою богоугодную жизнь дара исцелений, основавшего много обителей и скончавшегося в конце четвертого века. Бомбы также разрушили остатки собора Святого Юлиана, построенного тогда же, в конце четвертого века. 18 марта турецкие войска и их союзники выбили из города Африн курдские вооруженные формирования.