В Пакистане суд оправдал 20 мусульман, которые участвовали в убийстве христианской пары

Пакистанский суд оправдал 20 мусульман, участвовавших в убийстве христианской пары толпой радикалов по ложным обвинениям в богохульстве.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на christianpost, пакистанский суд оправдал и освободил из-под стражи 20 мусульман, участвовавших в пытках и сожжении живьем молодой христианской пары.

Шахзад Масих (Shahzad Masih), 26 лет, и его жена Шама Биби (Shama Bibi), 24 лет, на пятом месяце беременности, жители селения Кот Раджакистан в провинции Пенджаб, стали жертвами нападения огромной толпы местных мусульман, насчитывавшей несколько сот человек. Мусульмане ложно обвинили молодую чету в том, что она вырывала страницы из Корана – и зверски сожгли ее в печи для обжига кирпичей 4 ноября 2014 года.

Молодые христиане пыталась скрыться от разъяренной толпы радикалов, но те их настигли, зверски избили и заживо сожгли в печи для обжига кирпича. У замученной четы осталось трое детей-сирот. Как выяснилось позже, Юсеф Гуйджар (Yousaf Gujjar), хозяин кирпичного цеха и владелец печи, нанявший на работу Шаму и Шахзада, злонамеренно выдвинул против них ложное обвинение из мести, поскольку молодая пара задолжала ему деньги и не смогла вернуть долг. Тем не менее, суд освободил его под залог потому, что его не было на месте в день расправы.

По сообщению Radio Free Europe, прокурор Абдур Рауф официально заявил об освобождении судом 20 подозреваемых в соучастии в этом убийстве.

В ноябре 2016 года специальный суд по борьбе с террором приговорил пятерых главных убийц к смертной казни и еще десятерых к различным срокам тюремного заключения как пособников. Позднее в том же году суд оправдал еще 93 подозреваемых по этому делу.