В Кахетии сгорел приют матери и ребенка Грузинской патриархии

В селе Чалаубани Гурджаанского района Кахетии сгорела часть приюта матери и ребенка, принадлежащего Грузинской патриархии.

Как сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2», в результате происшествия люди не пострадали.

Пожар уничтожил потолочные перекрытия приюта, в котором проживают несколько социально незащищённых семей, а также домашнюю технику и мебель. По информации очевидцев, огонь заметил один из местных жителей и вызвал пожарную службу.

По предварительной информации, воспламенение произошло от электрического провода и распространилось по всему дому.

«Мы были на кухне, когда соседский ребенок стал кричать, что у нас на балконе пожар. Когда мы поднялись, то увидели пылающий огонь и пепел, слетавший вниз. Пока мы подняли ведра с водой, огонь уже переместился на диван, стиральную машину, там еще у нас стоят кровати, они тоже горели и повреждено еще окно», - рассказала телеканалу одна из обитательниц приюта Верико Дарглишвили.