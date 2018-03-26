Межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим при пожаре в ТЦ пройдет в Кемерово

В Кемерово 26-27 марта пройдет межконфессиональный молебен по жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, «по просьбе губернатора Амана Тулеева жители Кузбасса разных вероисповеданий совершат молебен об упокоении душ погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня», о скорейшем избавлении от травм и болезней пострадавших при пожаре, о поддержке родных и близких погибших и пострадавших».

Также отмечается, что верующие помолятся о «предотвращении подобных трагедий, техногенных и природных аварий и катастроф, о даровании безопасности, здравия и благополучия жителям Кемеровской области».

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре произошел накануне, в воскресенье. По последним официальным данным, погибли 64 человека. Десятки до сих пор числятся пропавшими без вести.