В Индии "защитники коров" приговорили к пожизненному заключению за убийство мусульманина

Одиннадцать радикальных индусов, защитников коров, были приговорены к пожизненному заключению за убийство мусульманина, который перевозил говядину.

Как сообщает "Седмица", они считаются первыми людьми, осужденными за насилие во имя коров. Мужчины, в том числе сотрудник отдела СМИ правящей партии Бхаратия Джаната, были осуждены за убийство и уголовные преступления ускоренным судебным разбирательством.

Утром 29 июня 2017 года мужчины вытащили некоего Алимуддина Ансари из его автомобиля, избили его до смерти, а затем подожгли машину. Видеозаписи преступления показали, как мужчины забили Ансари насмерть кусками замороженного мяса, в то время как его машина горела неподалеку.

Экстремистские индуистские группы, многие из которых утверждают, что они связаны с Бхаратией Джанатой, были причастны к волне нападений на мусульман и индусов из низших каст, совершаемых во имя коров, которых многие индусы считают священными. По данным Human Rights Watch, в прошлом году было совершено по меньшей мере 38 таких нападений, в результате которых погибли 10 человек. За несколько дней до нападения на Ансари еще один мужчина в Джаркханде, как сообщается, был избит, и его дом был сожжен после того, как рядом с его домом был найден труп коровы. В мае в другом населенном пункте штата были убиты четыре мусульманина.

Полиция часто обвиняется в попустительстве или игнорировании незаконной деятельности "защитников коров", во многих случаях обвиняя жертв преступлений в контрабанде коров или устройстве незаконной бойни.

В день убийства Ансари премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с речью, назвав неприемлемой деятельность "защитников коров". “Никто не имеет права брать закон в свои руки”, - сказал он. “Мы принадлежим к территории ненасилия. Насилие не является решением какой-либо проблемы".

Жена Ансари, Мариам Хатун, сказала журналистам за пределами суда, что она оплакивает своего мужа, но “не хочет больше кровопролития”. Его сын, Шахзад Ансари, сказал опекуну, что он ”счастлив, что суд принял правильное решение".

“Мой отец не делал ничего плохого”, - сказал он. “Никто не должен брать закон в свои руки.”