В Турции обнаружены остатки эллинистического храма II в. до РХ

В Турции на территории города Дидима, существовавшего в древности на западном побережье Малой Азии, немецкие археологи обнаружили основание (12 м х 32 м) ранее неизвестного эллинистического храма, датируемого II в. до РХ, сообщил сайт archaeonow.wordpress.com.

Ученые считают, что это руины храма Артемиды, являвшегося частью монументального храмового комплекса, посвященного Аполлону.

Археологические раскопки проводятся в Дидиме с XVIII в. английскими, французскими, а позднее и немецкими учёными. Обнаруженные в Дидиме находки выставлены в Британском музее, в Лувре и Пергамском музее Берлина.

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