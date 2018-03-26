В Екатеринбурге пройдет Императорский бал, посвященный 150-летию со дня рождения Николая II

В год столетия подвига святой Царской семьи в Екатеринбурге состоится традиционный Императорский бал.

В 2018 году Императорский бал состоится 18 мая и будет посвящен 150-летию со Дня рождения императора Николая II, сообщается на сайте Синодального отдела по делам молодежи РПЦ.

"Императорский бал - добрая традиция, сложившаяся в нашем регионе - в год 100-летия подвига Царской семьи приобретает особое значение", - отметил в комментарии пресс-службе епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии.

К участию в бале приглашены молодежные лидеры области – учащиеся выпускных классов общеобразовательных учреждений, имеющие по итогам промежуточной аттестации за 11 класс по всем предметам «отлично», либо не более двух отметок «хорошо», призеры всероссийских и международных олимпиад.

На Императорском балу каждый учащийся получит золотую или серебряную медаль «Преуспевающему». Медали будут вручать митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и губернатор Свердловской области. Награды созданы по образцу юбилейных золотых и серебряных медалей 1913 года, которые были утверждены Николаем II в честь 300-летия царствования дома Романовых для выпускников гимназий.