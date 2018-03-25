Православные молятся о жертвах трагедии в торговом центре Кемерово

В воскресенье, 25 марта, произошел пожар в одном из крупнейших развлекательных центров Кемерово «Зимняя вишня». По последней информации в СМИ сообщается о 12 погибших, 43 пострадавших и нескольких десятках людей, которые значатся пропавшими без вести.

Православные и духовенство Русской Православной Церкви молятся о жертвах трагедии в торговом центре Кемерово, сообщает сайт Кузбасской митрополии РПЦ.

"Получив сообщения о пожаре, священнослужители Кемеровской епархии не остались равнодушными. Так, по окончании последней в этому году Пассии священнослужители Знаменского кафедрального собора призвали прихожан объединить свои усилия в молитвенной поддержке жертв пожара, а провозгласили вечную память тем, кто закончил свой земной путь в результате происшествия", - сообщается на сайте епархии.

По благословению главы Кузбасской митрополии, митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха, Кемеровская епархия будет оказывать помощь всем нуждающимся: в особом режиме будет работать епархиальный отдел по благотворительности и социальному служению.

Пожар возник на четвертом этаже торгово-развлекательного центра, были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы, сообщает "Православие и мир". По информации очевидцев, в здании не сработали ни система оповещения о пожаре, ни система пожаротушения, поэтому посетители ТРЦ заметили пожар только тогда, когда все горело открытым пламенем. Некоторые люди выпрыгивали из окон на козырек здания.