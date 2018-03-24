Руины древних христианских церквей пострадали от авиаудара турецких ВВС

Сирийское управление по делам древностей осудило ракетно-бомбовый удар турецких ВВС по местам археологических раскопок в кантоне Африн на северо-востоке страны.

Как заявил глава управления Махмуд Хамуд, 22 марта «турецкий самолет нанес удар по археологической зоне Барад в 15 км от город Африн». Об этом сообщает "Благовест-инфо".

В Бараде находятся руины целого ряда древних христианских церквей и монастырей, построенных в византийскую эпоху. В 2011 году это место было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам Хамуда, от бомбежки также пострадала так называемая «гробница св. Марона», где, по преданию, было изначально погребено тело знаменитого подвижника, а также руины собора св. Юлиана, построенного в конце IV века по РХ.

18 марта турецкие войска и формирования сирийской оппозиции заняли Африн, ранее находившийся под контролем курдских Отрядов народной самообороны (YPG).