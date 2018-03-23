В Минске открылся Международный пасхальный фестиваль «Радость»

В четверг, 22 марта, во Дворце искусства города Минска состоялось торжественное открытие международного Пасхального фестиваля «Радость», организованного Елисаветинским женским монастырем города.

Возглавил церемонию открытия фестиваля Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел, сообщается на официальном портале Белорусской Православной Церкви.

Владыка Экзарх совершил молебен на начало доброго дела и обратился к организаторам, участникам и гостям фестиваля с приветственным словом. Митрополит Павел выразил сердечную благодарность Елисаветинской обители за активные и плодотворные труды в деле социального служения, благотворительности, реабилитации бывших заключенных, алкоголиков, наркоманов, помощи нуждающимся людям. Архипастырь подчеркнул, что подлинным источником радости являются добрые дела, и призвал всех жизнь свою проводить так, чтобы ни один день не проходил без совершения добрых дел.

В рамках фестиваля состоялись концерт и театрализованная презентация фестиваля «Радость» с участием детских коллективов воскресной школы Елисаветинского монастыря, а также народной хоровой капеллы Белорусского национального технического университета.

Также на фестивале были вручены дипломы и памятные подарки победителям фотоконкурса «Мгновения радости», проходившего с 7 по 18 марта. Конкурс проходил в двух номинациях: «Природа» и «Человек». Всего на него поступило свыше 1000 работ. Среди победителей конкурса - представители Беларуси, России, Германии.

Международный Пасхальный фестиваль «Радость» проходит с 22 марта по 1 апреля в минском Дворце искусств и объединяет духовную, культурную, детскую и благотворительную программы, а также пасхальную выставку-ярмарку подарков, на которой будут представлены изделия монастырей и храмов из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Сербии, Черногории.