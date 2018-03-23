В Беларуси в мемориальном комплексе "Хатынь" состоялась молитва о мире

Всебелорусская молитва о мире состоялась в мемориальном комплексе "Хатынь", посвященная 75-летию хатынской трагедии.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "БЕЛТА", участие в ней приняли руководители всех традиционных конфессий Беларуси.

Обращаясь к собравшимся, патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Павел подчеркнул, что "белорусский народ не держит зла, но помнит о прошлом". Вместе с муфтием мусульманского религиозного объединения Абу-Бекир Шабановичем и председателем Конференции католических епископов Беларуси Тадеушем Кондрусевичем они возвысили свой голос, "чтобы на благословенной белорусской земле больше никогда не повторялись события военного лихолетья".

В этот же день в мемориальном комплексе состоялся митинг-реквием, программа которого была построена с использованием приема погружения в историю, ведущего зрителей от событий 75-летней давности к современности. Состоялось возложение венков от главы государства, министерств и ведомств, общественных и религиозных организаций, дипломатического корпуса к Вечному огню.