В Колумбии журналистку уволили с телеканала за отказ перекреститься в прямом эфире

Колумбийскую журналистку Кэти Бекерман уволили с телеканала Channel 1 после того, как она отказалась перекреститься в прямом эфире.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на JTA, 14 марта Бекерман представляла репортаж, и директор новостной программы CM& Амид Ямад потребовал от нее перекреститься, чтобы продемонстрировать, что она говорит правду. Поскольку Бекерман иудейка, она посчитала такой жест неприемлемым. В интервью местным СМИ она заявила, что даже христианин не обязан креститься по приказу.

Ямад потребовал от нее уволиться, что она и сделала. Об этом сообщил коллега журналистки, тоже еврей по происхождению, и история спровоцировала скандал.

Сама Бекерман спустя пару дней явилась в студию телеканала в сопровождении своего отца и адвоката. Они потребовали не только восстановить Бекерман в должности, но и публично извиниться за нарушение права свободы вероисповедания.

Амид Ямад опубликовал извинения на сайте Channel 1, заявив, что хотел подчеркнуть важность информации, о которой сообщала в прямом эфире Бекерман, и не думал оскорбить ее религиозные чувства. Бекерман приняла извинения и готова вернуться на телеканал.