В Мексике на вершине спящего вулкана обнаружили древнее святилище

Мексиканские археологи из Национального института антропологии и истории обнаружили на самой высокой вершине в Мезоамерике – спящем вулкане Орисаба – древнее святилище, которое использовалось в период с 200 по 900 г. г. по Р. Х.

Как сообщает "Седмица", святилище представляет собой квадратную структуру из базальтовых фрагментов. Длина каждой стороны составляла около 35 метров. В этом месте были найдены несколько артефактов, в том числе украшенная орнаментами керамика и предметы из камня, а также наконечники стрел из обсидиана.

Святилище находилось на высоте 4,2 тыс. м. Оно было замечено благодаря аэрофотосъемке, проведенной в 2005 году. На вершину вулкана ученые поднялись в 2017 году. В настоящее время исследование этого археологического памятника продолжается.

По мнению специалистов, святилище использовалось во время религиозных обрядов, посвященных богу дождя.