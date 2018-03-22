Во Франции обнаружили ранее неизвестную картину братьев Ленен - «Иисус, молящийся перед крестом»

Во Франции обнаружено ранее неизвестное полотно братьев Ленен, которых называют самыми загадочными художниками в истории страны.

Картину «Иисус, молящийся перед крестом» глава аукционного дома Руйяк обнаружил случайно, сообщает "Благовест-Инфо".

«Полотно много лет украшало гостиную обычного дома. Сначала меня удивила сама композиция, парадоксальная и жестокая, почему мальчик изображен в окружении предметов, связанных со страстями Христовыми? Но свет на картине и чистота линий завораживали, и я понял, это работа великого мастера», ‒ рассказал аукционист Эмерик Руйяк.

Глава аукционного дома приехал в департамент Вандея по приглашению 70-летней местной жительницы. Она собиралась распродавать старые вещи и пригласила специалистов оценить картину, доставшуюся ей от бабушки. Экспертиза подтвердила, полотно написано братьями Ленен. 10 июня оно будет выставлено на торги. Предварительная стоимость ‒ миллион евро, но аукционисты уверены, что цена возрастет многократно, ведь работа ‒ исключительная.

«Каждая найденная картина братьев Ленен ‒ всегда событие в мире искусства. А эта ‒ просто сенсация. Среди атрибутированных работ, вышедших из мастерской Ленен, мы прежде не встречали ничего подобного», ‒ подчеркнул искусствовед Стефан Пинта.