В американском штате Кентукки вводят день студенческой молитвы

Законодатели штата Кентукки (США) вводят день студенческой молитвы как не дискриминационный, то есть единый для всех вер без исключения.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на religionnews, законодательный совет штата принял в первом чтении законопроект о ежегодном «Дне молитвы кентуккийских студентов» в высших учебных заведениях штата – он назначается на последнюю среду сентября, при условии, что губернатор штата издает специальное оглашение в канун этого дня.

Законопроект принят подавляющим большинством членов палаты парламента штата, после чего передан на утверждение сената штата.

Регина Хафф (Regina Huff), член парламента от республиканской партии и города Вильямсбурга и одна из пяти республиканцев, подписавших законопроект, особо отметила не дискриминационный характе нового закона в своем интервью местному новостному изданию. Закон предусматривает возможность молитвы или медитации для каждого студента, независимо от его веры или безверия – «в полном соответствии с его личными убеждениями, воззрениями и совестью».

По ее словам, студенты смогут молиться на день молитвы перед обычными учебными часами.