Израиль начал разминирование места крещения Христа на берегу Иордана

Разминирование места крещения Иисуса Христа на берегу реки Иордан с последующей передачей этого участка верующим начало Министерство обороны Израиля.

На сегодня значительная часть священного для всех христиан места огорожена и закрыта для посещений из-за мин, оставшихся здесь со времен военного конфликта между Израилем и Иорданией, сообщает "Фома".

«В рамках проекта планируется разминировать примерно один миллион квадратных метров земли. Специалисты Министерства обороны ожидают найти примерно три тысячи опасных объектов, включая противотанковые, противопехотные мины и прочее взрывоопасное наследие войны», - говорится в сообщении военного ведомства.

По словам главы израильского Национального управления разминирования Марселя Авива, «разминирование места крещения, столь важного для столь многих, - уникальная и захватывающая возможность».

Напомним, район, известный как Каср аль-Яхуд, где находится место крещения Христа, перешел под контроль Израиля после войны 1967 года. До 2011 года территория была «военной зоной», куда паломников пускали только по большим христианским праздникам.

К оборудованному для христианских богослужений и омовений месту на берегу Иордана доступен единственный прямой маршрут, по нему пропускают лишь под наблюдением израильской армии.