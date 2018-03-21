В Иерусалиме впервые показали один из самых загадочных свитков Мертвого моря

Один из самых загадочных свитков Мертвого моря впервые показали на выставке в Израильском музее Иерусалима.

Апокриф книги Бытия (Genesis Apocryphon) – один из первых семи фрагментов, найденных в 1947 году в первой Кумранской пещере, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel".

Манускрипт написан на арамейском и состоит из четырех листов кожи, сшитых сухожилиями. Углеводородный анализ показал, что манускрипт создали около I века до нашей эры. Из семи свитков он сохранился хуже всего, так как не был спрятан в кувшин и долго пролежал на полу пещеры. Поэтому ученым понадобилось много времени, чтобы расшифровать текст.

Рукопись являет собой апокрифический пересказ Танаха. Многие ученые относят ее к жанру мидраша – дополнения и толкования священного текста. В манускрипте от лица Ламеха рассказывается о рождении и жизни Ноя, Великом потопе и истории Авраама.

«Это единственный в мире экземпляр такого текста», – отметил заведующий хранилищем Музея Книги Адольфо Ройтман.

Апокриф книги Бытия никогда ранее не демонстрировали публике целиком. В 1960-х показывали один его лист. В Иерусалиме манускрипт выставляется под специальным смарт-стеклом, которое оберегает его от прямого освещения. Когда посетители нажимают кнопку, белое стекло становится прозрачным на 30 секунд.

«Смотреть на эту рукопись – не то же самое, что любоваться Боттичелли. Она не особенно эстетична, не в этом дело. Смысл в том, что это утерянная традиция, о которой мы раньше не знали», – говорит Ройтман.