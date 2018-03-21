Власти в Китае продолжают попытки с помощью репрессий подавить бурный рост христианства в стране – так, в центральной провинции Китая введен запрет на собрания христиан, а нескольких из них держат под домашним арестом.

Власти провинции Хэнань фактически ввели запрет на любые собрания христиан, сообщает «Седмица» со ссылкой на christianpost.

Они держат нескольких лидеров местных христианских общин в городском уезде Шанчжи под домашним арестом без судебных постановлений под надзором полиции, и заставляют их регистрировать каждый свой выход из дома, сообщает правозащитный фонд ChinaAid, который давно отслеживает случаи религиозных преследований в этой стране.

Храмы в городах Чжумадянь и Чжухоу в уезде Гуши также получили постановления властей о запрете богослужений в своих приходах до особого распоряжения надзорных органов. В районе Тяньхэ города провинциального значения Гуанчжоу провинции Гуандун, местные власти постановили, что домашние церкви должны регистрировать свою принадлежность к одной из трех официально разрешенных церквей, а иначе каждый их прихожанин будет оштрафован на сумму, эквивалентную 4700 долларам США.