Во Франции в пасхальную ночь примут крещение 4 258 взрослых

Таинство крещения в предстоящую пасхальную ночь примут 4 258 взрослых жителей Франции.

Около 60% крестящихся – это люди в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на Французскую конференцию католических епископов.

Если в предыдущие годы число взрослых, приходящих в Церковь, постоянно росло, то сейчас оно несколько снизилось – на 4% по сравнению с 2017 годом.

Около 60% крестящихся – это люди в возрасте от 18 до 35 лет. «Годы учебы и начало профессиональной карьеры знаменуют период духовного поиска, который приводит к открытию христианской веры» – пишут в этой связи епископы.

Другим важным периодом в духовном поиске является промежуток между 36 и 45 годами, когда люди достигают определенного положения на работе и в семейной жизни. Крещаемые этого возраста составляют 25%.

Более 50% пожелавших присоединиться к Церкви родились в христианских семьях, что на 3% меньше, чем в прошлом году. В то же время на 13% возросло количество людей, не принадлежавших ранее ни к какой религиозной традиции.