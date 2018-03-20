Священник-путешественник Федор Конюхов хочет установить крест на дне Марианской впадины

Известный священник-путешественник Федор Конюхов намерен достичь дна самой глубокой точки мирового океана – Марианской впадины в Тихом океане – и установить там православный крест.

Установить крест отец Федор намерен в ходе российской экспедиции, которая планирует собрать первые в истории пробы грунта со дна Марианской впадины, сообщает "Фома".

- Я был в Гонолулу, и ученые из Института мирового океана говорят: там две тектонических плиты сходятся, надо с одной плиты взять камни и грунт и с другой взять. Это для науки будет больше, чем даже грунт с Луны. Мы поставили цель погрузиться и достать эти камни, - рассказал священник-путешественник.

По словам отца Федора, в свое время взять пробы грунта планировал, погружавшийся на дно впадины в 2012 году, режиссер Джеймс Кэмерон, но ему это не удалось из-за отказа оборудования.

Помимо креста, участники экспедиции также планируют установить на дне впадины российский флаг.

Марианская впадина - океанический глубоководный желоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле. Самая глубокая точка Марианской впадины - «Бездна Челленджера». По замерам 2011 года, ее глубина составляет 10 994 метров ниже уровня моря.

Федор Конюхов (род. 1951) - путешественник, писатель, художник, священник Русской Православной Церкви. Трижды побывал на Северном полюсе, а также на Южном полюсе, Эвересте, мысе Горн. Совершил первое в истории России одиночное кругосветное плавание на яхте без остановок (1990-1991 год), а также установил множество других российских и международных рекордов.