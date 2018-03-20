В США состоялась международная конференция по религиоведению

В Калифорнийском университете Дейвиса прошёл научный форум исследователей религии «Истина, заблуждение и язык в религиях античного Средиземноморья».

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на интернет-сайте форума, в нём приняли участие учёные из университетов США, Канады, Великобритании, Гонконга.

Основные вопросы конференции, предложенные для обсуждения: Как иудеи, христиане и представители других религиозных сообществ Древнего Средиземноморья могли понимать друг друга? Что они думали о возможностях коммуникации между разными культурами и разными языками? Как они идентифицировали, что является истинным, что правдоподобным, а что – сомнительным?

На первом заседании выступили профессор гебраистики и иудаики Университета Беркли Рональд Хендель с докладом «Истина, язык и сказание о Вавилонской башне», профессор религиоведения и библеистики Университета Оттавы Юдифь Ньюмэн с докладом «Хитрость как добродетель: новые характеристики языка Книги Юдифь».

Сообщения других участников конференции были посвящены проблемам истинности, правдоподобия, пропагандистских технологий, перевода текстов и идей с одного языка на другой, и транслирования идей одной культуры в другую. Эти проблемы рассматривались то же в основном на примере анализа иудейских и христианских текстов эллинистического и римского периода античности.

Были представлены следующие сообщения:

– Греческий как религиозный язык египтян и иудеев в птолемеевском Египте;

– Филон Александрийский и греческая мифология;

– Поиск преемственности: о создании и рецепции Септуагинты;

– Позднеантичные лингвистические идеологии и границы языков;

– Дочь, которая «знает движение звёзд»: гендер и передача эзотерических знаний в древне-средиземноморской литературе мудрости;

– Математика апокалиптической образности: восприятие числа 666 как идентификационного знака в греческом христианстве, и др.