В Китае введен запрет на собрания христиан, несколько человек задержаны под домашним арестом

16:41, 20 марта 2018
Мир
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В Китае введен запрет на собрания христиан / REUTERS

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на christianpost, власти провинции Хэнань фактически ввели запрет на любые собрания христиан. Они держат нескольких лидеров местных христианских общин в городском уезде Шанчжи под домашним арестом без судебных постановлений под надзором полиции, и заставляют их регистрировать каждый свой выход из дома, как сообщает правозащитный фонд ChinaAid, который давно отслеживает случаи религиозных преследований в этой стране.

«Я слышал, что многие храмы в уезде Шанчжи получили постановления властей, запрещающие собрания прихожан, – сообщил изданию анонимный христианский источник в округе Наньян провинции Хэнань. – Местные христиане уже боятся собираться в храмах, и у них нет других мест для богослужений. Времена меняются. Такое ощущение, что надвигается очередная культурная революция». 

Храмы в городах Чжумадянь и Чжухоу в уезде Гуши также получили постановления властей о запрете богослужений и всяческой религиозной деятельности в своих приходах до особого распоряжения надзорных органов. В районе Тяньхэ города провинциального значения Гуанчжоу провинции Гуандун, местные власти постановили, что домашние церкви должны регистрировать свою принадлежность к одной из трех официально разрешенных церквей, а иначе каждый их прихожанин будет оштрафован на сумму, эквивалентную 4700 долларам США.

В начале этого месяца китайский священник Франциск Лиу (Francis Liu) распространил в сети видеозапись сноса крестов с католического собора в городском уезде Шанчжи провинции Хэнань во время крупной облавы полиции. Собор, который действует с официального разрешения властей, был захвачен полицией на пять часов, и за это время кресты были снесены с купола сооружения.

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