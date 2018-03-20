В Китае введен запрет на собрания христиан, несколько человек задержаны под домашним арестом

Власти в Китае продолжают попытки с помощью репрессий подавить бурный рост христианства в стране – так, в центральной провинции Китая введен запрет на собрания христиан, а нескольких из них держат под домашним арестом.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на christianpost, власти провинции Хэнань фактически ввели запрет на любые собрания христиан. Они держат нескольких лидеров местных христианских общин в городском уезде Шанчжи под домашним арестом без судебных постановлений под надзором полиции, и заставляют их регистрировать каждый свой выход из дома, как сообщает правозащитный фонд ChinaAid, который давно отслеживает случаи религиозных преследований в этой стране.

«Я слышал, что многие храмы в уезде Шанчжи получили постановления властей, запрещающие собрания прихожан, – сообщил изданию анонимный христианский источник в округе Наньян провинции Хэнань. – Местные христиане уже боятся собираться в храмах, и у них нет других мест для богослужений. Времена меняются. Такое ощущение, что надвигается очередная культурная революция».

Храмы в городах Чжумадянь и Чжухоу в уезде Гуши также получили постановления властей о запрете богослужений и всяческой религиозной деятельности в своих приходах до особого распоряжения надзорных органов. В районе Тяньхэ города провинциального значения Гуанчжоу провинции Гуандун, местные власти постановили, что домашние церкви должны регистрировать свою принадлежность к одной из трех официально разрешенных церквей, а иначе каждый их прихожанин будет оштрафован на сумму, эквивалентную 4700 долларам США.

В начале этого месяца китайский священник Франциск Лиу (Francis Liu) распространил в сети видеозапись сноса крестов с католического собора в городском уезде Шанчжи провинции Хэнань во время крупной облавы полиции. Собор, который действует с официального разрешения властей, был захвачен полицией на пять часов, и за это время кресты были снесены с купола сооружения.