В Австрии богословы обсудили вызовы для Церкви и общества в современной Европе

В Вене (Австрия) 14-16 марта состоялась конференция «Куда движется Европа? Вызовы для Церкви и общества».

По приглашению организаторов и по благословению Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ митрополита Митрофана в конференции принял участие сотрудник Отдела С. Бортник, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС.

Конференция была организована немецким благотворительным фондом «Реновабис», австрийской организацией «Про Ориенте», швейцарским «Экуменическим форумом в вопросах веры, религии и общества на Востоке и Западе» и Дипломатической Академией Вены. Всего в мероприятии приняло участие более 100 участников из 18 стран Европы.

Одним из вопросов для рассмотрения стало осознание кризисных явлений с точки зрения политической и церковной перспектив. Особое внимание было уделено вопросам распространения популизма и национализма в различных странах европейского континента.

В рамках панельных дискуссий были рассмотрены примеры конкретных 12 стран Восточной Европы, среди которых были также Беларусь, Россия и Украина. Ситуацию в Украине представил Андрей Васькович, президент «Каритас Украина». С. Бортник принял активное участие в обсуждении указанных проблем и в налаживании связей для дальнейшего сотрудничества.