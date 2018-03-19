В Неаполе обрушилась древняя базилика
21:44, 19 марта 2018Мир
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Basilica di San Paolo Maggiore / blagovest-info.ru
Частичное обрушение базилики Сан-Паоло-Маджоре и прилегающего к ней бывшего монастыря произошло в пятницу утром в историческом центре итальянского Неаполя.
Во время происшествия в здании монастыря шли ремонтные работы, сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на местную пожарную службу.
Обрушились строительные леса и часть стен религиозного сооружения. На место происшествия прибыли пожарные и полиция.
При обрушении здания трое рабочих получили легкие травмы. По данным пожарной службы, еще одного рабочего извлекли из-под завалов и передали медикам.
Базилика Сан-Паоло-Маджоре расположена на месте языческого храма I века и средневековой церкви, построенной в честь победы войск Неаполя над сарацинами. Ее строительство в нынешнем виде было завершено в начале XVIII века.
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