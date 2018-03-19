В США вводят новый способ смертной казни

В США смертная казнь в скором времени начнет приводиться в исполнение новым способом.

В штате Оклахома впервые для этого начнут использовать газообразный азот, сообщает Islam-today.

Напомним, приведение в исполнение высшей меры наказания в Оклахоме было временно приостановлено еще в 2015 году. Тогда смертные казни осуществлялись путем смертельных инъекций, которые в ряде случаев приводили у приговоренных к невыносимым болям.

Так, в 2014 году осужденный Клэйтон Локетт, как сообщается, умирал в мучениях, продолжавшихся более 40 минут. Эксперты установили, что причиной стало неправильным образом подействовавшее средство для инъекции.

Примечательно, что в ряде других штатов в последние годы также приостанавливали практику казней в связи с нехваткой необходимых для процедуры отравляющих веществ. Дефицит ядовитых веществ был вызван тем, что европейские производители таких препаратов прекратили их поставки в США, так как выступают против смертной казни. В Оклахоме законодатели эту проблему, очевидно, решили.

Сообщается, что газообразный азот – это бесцветное и безвкусное вещество, содержащееся в воздухе, которое при вдыхании в чистом виде, то есть без кислорода, приводит к смерти. Напомним, сейчас смертная казнь разрешена в 31 американском штате.