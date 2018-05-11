Идолопоклонство в нашей жизни, или почему служители Церкви продолжают вести древнюю войну (перевод с англ.)

Некоторые читатели, увидев заголовок этой статьи, возможно решат, что им нет необходимости ее читать... В конце концов, вы же не держите у себя дома резную каменную статую, и вряд ли ездили в Азию с целью приобрести некий тотем, служащий для связи с некими ложными богами. Так в чем же важность разговора об идолопоклонстве для современных людей?

Нет ничего нового под солнцем

Верьте или нет, но наиболее часто встречающееся предупреждение о грехе в Св. Писании не относится ко лжи, пустословию, прелюбодеянию, воровству или убийству. Самым распространенным грехом, который Библия призывает нас избегать есть идолослужение. И это касается не только ветхозаветного столба Ашеры. В Новом Завете говорится: «Дети! Храните себя от идолов» (1 Ин. 5:21). Очевидно, что идолы постоянно пытаются влезть в нашу жизнь и помешать нам в служении Богу.

Идолослужение не только вопрос язычества. Это не только ветхозаветный или иудейский вопрос. Это общечеловеческая проблема.

Но, неужели какой-нибудь 30-сантиметровый кусочек дерева или бронзы может причинить нам зло? Или что ужасного в том, что поклонение и почитание, положенное Богу, мы переносим на другие вещи?

Что касается идолопоклонства, то проблема здесь не в некой материальной вещи, на которую направлено религиозное чувство, а... в нас самих.

Джон Кальвин однажды сказал, что человеческое сердце — фабрика идолов. В падшем мире люди постоянно ищут некие вещи для почитания, невзирая даже на то , что Создатель всегда находится перед нашим взором.

Человек всегда ищет что-нибудь для почитания и поклонения, а идолы возникают очень легко.

Тема идолослужения проходит красной нитью через все Писание, и всю нашу жизнь.

Наше новое рождение в Боге Библия описывает так: «вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Конечно, в сравнении с поклонением ложным идолам, служение живому Богу может показаться отнюдь не легкой задачей.

Идолы без границ

Допустим, человек стал поклонятся истинному Богу. Значит ли это, что он больше не подвержен идолослужению? Ах, если бы все было так просто.

Все, что не от Бога, то против Бога; то же самое и в жизни христианина. Идолы периодически возникают в нашей жизни. Их нужно отбрасывать, и каждый человек до конца своих дней должен бороться с ними.

Что же касается служителей Церкви? Означает ли принятие священного сана, что человек получает освобождение от угрозы идолослужения. Отнюдь. Некоторые церковнослужители, ставя какие-то внешние вещи на место Бога, служат идолам.

Если кто хочет быть верным пастырем или катехизатором, он должен быть в состоянии осознавать то, насколько человек подвержен идолослужению.

Твои идолы пусть беспокоят тебя

В 17 главе Деяний апостольских описана история апостола Павла в Афинах, и то, как он «возмутился духом при виде этого города, полного идолов» (Деян. 17:16). Этот замечательный рассказ мы часто упускаем из виду. Беспокоится ли душа наша из-за идолов, возникших в нашей культуре?

И дело ведь не только в каких-то внешних идолах, возведенных кем-то. Нам нужно понять, что мы все создаем себе идолов и служим им.

При виде идолослужителей, в нашей душе должно возникать сострадание к этим людям, поскольку они стали пленниками глупости. Но ко всем вещам, которые направлены против истинного Бога, человеку подобает испытывать отвращение.

Идолы не исчезнут сами по себе, но они будут пропадать с укреплением нашей любви к Богу.

Перевод с английского – Федорак Виталий, для «УНИАН-Религии».

Источник – Christianity Today.