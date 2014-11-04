90 процентов православных христиан Ирака вынуждены покинуть место жительства (перевод с англ.)

Боевики Исламского Государства продолжают наводить страх на жителей Ирака и Сирии, хаос, насилие и преследования, причиненные тысячам людей в том регионе стали причиной того, что 90 процентов православных христиан в Ираке и Сирии оставили свои дома, сообщает греческий православный епископ Багдада Гаттас (Хазим) (Ghattas Hazim).

Епископ Гаттас, который также является православным епископом Кувейта и других близлежащих территорий, сказал в недавнем интервью для AI Monitor, что он боится за будущее православных христиан в Ираке, Сирии и всем регионе Месопотамии (Mesopotamia). Ссылаясь на предварительную статистику, еп. Гаттас утверждает, что 90 процентов Иракских православных христиан были вынуждены покинуть свои дома. Он добавил, что только 30 из 600 православных семей остается в Багдаде так как попытки ИГИЛ захватить город все еще продолжаются.

В Мосуле, оплоте Исламского Государства в северной провинции Ирака Ниневии (Nineveh), по словам Газима осталось только 10 семей православных. Он считает, что там остались только те христиане, у которых не достаточно средств, или нет физической возможности бежать оттуда.

«Мы имеем великое наследие, со времен дохристианских, а также времен существования христианства и ислама, - говорит епископ, - и это наследие находиться в опасности. Мы видим, какому насилию подвергаются святыни и другие культурные ценности. Мы боимся за культуру принятия и сосуществования религий, потому, что она также находиться в опасности».

В то время как доклады ООН предыдущих месяцев показывают, что с 30 августа этого года более чем 1,8 миллиона людей были вынуждены покинуть места жительства, две трети которых находятся под контролем ИГИЛ, западные христиане не достаточно стараются для того, чтобы помочь христианам Востока выбраться с опасных территорий, говорит епископ Багдада.

«Это не правда, что Запад упрощает эмиграцию христиан. Я знаю многих христиан, в частности православных, обращавшихся в посольства и не получивших визы. Другие также обращались за помощью к ООН и другим международным организациям, но у них тоже ничего не получилось» - заявил архиерей.

Он также говорит, что останется в Ираке, для того, чтобы быть уверенным, что проповедь слова Божьего остается в том регионе, так как много церковных лидеров, в особенности из Мосула, покинули страну, или бежали в безопасные для христиан области, как Эбриль (Ebril) и Дохок (Dohock). Ранее в этом месяце, англиканский иерарх, викарий Багдада Эндрю Уайт (Andrew White) покинул страну после того, как ему сказал это сделать архиепископ Кентерберийский.

«Я буду нести слово Бога до моей паствы в Багдаде и Кувейте: Не бойся, малое стадо, потому что Я с тобой. Если они гонят вас, помните, что они гнали Меня прежде вас. Мы не боимся, в истории такое случается уже не впервые. Мы останемся, пока остается вера, пока существует наш Бог» - говорит Гаттас.

Комментируя свою последнюю поездку в Израиль, Палестину и Иракский Курдистан, архиепископ Оклахомы Пол Коукли (Paul Coakley), который также является председателем Католической службы помощи (Catholic Relief Services), сказал, что в Мосуле вообще не осталось церквей, а все священники покинули город и отправились в Эбриль, в том числе и халдо-католический епископ Эмиль Нона (Emil Nona).

«Когда мы были в Эбриле, мы встретились с архиепископом Эмилем, халдо-католическим архиереем Мосула, сейчас высланным в Эрбиль, который вместе со священниками и всеми верными был изгнан из епархии, – говорит Коукли, – он, по сути, является архиепископом уже не существующей церкви. Они все были рассеяны, в той епархии больше нет христиан. Это прискорбно, но такой является картина происходящего там и того, что еще может случиться если ситуация не измениться.»

Архиепископ Коукли далее утверждал, что такое положение христиан на Ближнем Востоке не ограничивается только Ираком и Сирией, отметив, что с Израиля и Палестины также бегут много христиан.

«Наши политики в США настроены про-Израильски, поэтому очень трудно критиковать некоторые аспекты такой политики и указывать на ее последствия в жизни ни в чем неповинных людей. Часть палестинцев является христианами и много кто из них был вынужден покинуть Израиль и Палестину из-за такой политики» - заявил католический иерарх.

«Таким образом христиане попадают в положение, где они находятся между молотом и наковальней» – подытожил он свою речь о снижении количества христианского населения Святой Земли, показатель которого резко упал за последние 40 лет.

Перевод с английского – Мельник Роман, для «УНИАН-Религии».

Источник – The Christian Post