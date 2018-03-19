В США в Музее Библии будет выставлена детская Библия Дональда Трампа

В недавно открытом Музее Библии в Вашингтоне будет выставлена детская библия Дональда Трампа, на которую он возлагал руку во время торжественной клятвы американскому народу при президентской инаугурации.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristianpost", во время приема клятвы в январе 2017 года, президент Трамп возлагал руку на две Библии, и его личная детская Библия была одной из них. Теперь она будет выставлена среди сотен других древних и современных экземпляров Библий, принадлежавших многим историческим, религиозным и политическим деятелям, в экспозиции Музея Библии в Вашингтоне, который открыл двери для публики совсем недавно, в ноябре прошлого года. Эту новость уже официально подтвердило руководство музея.

Это так называемое «адаптированное стандартное издание» Библии будущий президент получил в подарок в подростковом возрасте от своей матери Мари-Энн. Как указывается в пресс-релизе, подготовленном сотрудниками музея, юный Дональд Трамп носил эту Библию на занятия в воскресной школе Первой Пресвитерианской Церкви в районе Куинс города Нью-Йорк. На церемонии выпуска будущего президента из начальной школы в 1955 году, его экземпляр Библии был украшен памятными подписями учителей и священника воскресной школы.

Детская Библия президента будет выставлена в экспозиции президентских Библий под названием «Библии со всего мира» на втором этаже здания музея, общая площадь которого достигает почти 40 тысяч квадратных метров.

"Для нас высокая честь добавить эту драгоценную частицу истории нашей страны к растущей экспозиции президентских Библий. Инаугурационная Библия президента Трампа будет представлена публике рядом с экземплярами Библий, принадлежавших президенту Гарри Трумэну, президенту Дуайту Эйзенхауэру, президенту Джорджу Бушу старшему и президенту Джорджу Бушу младшему", – отметил Кэри Саммерс (Cary Summers), президент Музея Библии, в своем особом заявлении по этому случаю.

Известно, что в канун своей инаугурации президент Трамп демонстрировал эту свою детскую Библию в рекламном ролике в ходе своей президентской кампании 2016 года, благодаря евангельских христиан США за их поддержку.