Казанскому женскому монастырю Ярославля передана икона Божией Матери

3 ноября в Ярославском художественном музее состоялась торжественная церемония передачи иконы Божией Матери Казанскому женскому монастырю г. Ярославля, - сообщает Православие и Мир.

В 2012 году между Ярославской епархией и художественным музеем было достигнуто соглашение о создании копии рамы для музея Казанского женского монастыря. Написанная рама была передана обители 2 ноября 2013 года. Икона была написана иконописцем Николаем Мухиным.

В церемонии передачи рамы приняли участие Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов и митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.

Казанская икона была написана в 1588 году. Спустя столетие для иконы была изготовлена рама с клеймами, которые повествуют об истории написания иконы, об истории Смутного времени. После революции икона пропала. В собрание Ярославского художественного музея рама поступила в 1935 году, сейчас она представлена в постоянной экспозиции музея.