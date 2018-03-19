Уникальная музыкальная постановка «Страсти по Матфею» будет представлена в Беларуси

Накануне Страстной седмицы и в преддверии светлого праздника Пасхи Христовой в Беларуси будет представлено уникальное по проникновенности и драматизму музыкальное произведение, оратория митрополита Илариона (Алфеева) «Страсти по Матфею».

По благословению Митрополита Брянского и Севского Александра, постановку представят в Брянске, Клинцах и Новозыбкове, сообщается на сайте Брянской епархии РПЦ.

Ораторию традиционно исполнят городской камерный оркестр под управлением заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна и Брянский академический хор, партию Евангелиста Матфея - благочинный Брянского градского церковного округа протоиерей Владимир Сафронов.

«Страсти по Матфею» – первое музыкальное сочинение, написанное для концертной сцены, но основанное на традициях русской церковной музыки. В центре сюжета - последние главы Евангелия от Матфея, повествующие о последних днях земной жизни Иисуса Христа: от Тайной вечери до смерти на Кресте.

Фрагменты Евангелия чередуются с музыкальными номерами - речитативами, хорами, и ариями, текст которых заимствован главным образом из православного богослужения Страстной седмицы. В оригинале постановки роль чтеца исполнял сам автор произведения, митрополит Иларион (Алфеев).