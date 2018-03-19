В сети опубликованы 55 научных фактов о смерти Иисуса Христа.

Анатомические и физиологические подробности смерти Христа анализировал с научной точки зрения доктор Трумэн Дэвис. Анализ, который опубликован в сети, ученый произвел в 1965 году, сообщает Сatholic sistas.

1. Распятие - это самая болезненная смерть, когда-либо изобретенная человеком, термин «мучение» тут актуален, как никогда.

2. Это наказание было, в первую очередь, для самых «отмороженных» и злобных мужчин-преступников.

3. Иисус был раздет донага, Его одежда поделена между римскими воинами. «Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий» (Псалом 21).

4. Распятие гарантировало Иисусу ужасную, медленную, мучительную смерть.

5. Колени Иисуса были согнуты под углом около 45 градусов. Он был вынужден нести собственный вес мышцами бедра, что не является анатомически правильным положением, которое можно сохранять более чем на несколько минут без судорог в мышцах бёдер и голени.

6. Весь вес Иисуса давил на Его ноги с гвоздями, пробитыми через них. Поскольку мышцы ног Иисуса быстро уставали, вес Его тела должен был быть перенесен на Его запястья, руки и плечи.

7. Через несколько минут после того, как Его положили на Крест, плечи Иисуса были вывихнуты. Минуты спустя локти и запястья Спасителя также оказались вывихнутыми.

8. Результатом этих вывихов является то, что Его руки должны были быть на 9 дюймов (23 см) длиннее, чем обычно.

9. Кроме того, в Псалме 21:15 было исполнено пророчество: «Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались». Данный пророческий псалом очень точно передает чувства Христа на кресте.

10. После того, как были вывихнуты запястья Иисуса, локти и плечи, вес Его тела через руки вызвал давление на мышцы грудной клетки.

11. Это заставило Его грудную клетку вытянуться вверх и наружу, в самом неестественном состоянии. Его грудная клетка постоянно находилась в состоянии максимального вдоха.

12. Чтобы выдохнуть, Иисус должен был опереться на пробитые гвоздями ноги и поднять собственное тело, позволив грудной клетке двигаться вниз и внутрь, чтобы выпустить воздух из легких.

13. Его легкие находились в состоянии покоя с постоянным максимальным вдохом. Распятие - катастрофа с точки зрения медицины.

14. Проблема заключалась в том, что Иисус не мог свободно опереться на ноги, потому что мышцы Его ног, согнутые под углом 45 градусов, затекли и чрезвычайно болели, постоянно находясь в судорогах и в анатомически невероятно неправильном положении.

15. В отличие от всех голливудских фильмов о Распятии, жертва была чрезвычайно активна. Распятая жертва была физиологически вынуждена передвигаться вверх и вниз по кресту, на расстояние около 12 дюймов (30 см.) чтобы дышать.

16. Процесс дыхания вызывал мучительную боль, смешанную с абсолютным ужасом удушья.

17. Поскольку распятие продолжалось 6 часов, Иисус все меньше и меньше мог переносить свой вес на ноги, так как Его бедра и другие мышцы ног всё более и более слабели. Увеличивалось смещение Его запястий, локтей и плеч, а дальнейшее поднятие Его грудной клетки делало Его дыхание все труднее и труднее. Через несколько минут после распятия Иисус стал страдать сильной одышкой.

18. Его движения вверх и вниз на Кресте, чтобы дышать, доставляли мучительную боль Его запястьям, Его ступням и вывихнутым локтям и плечам.

19. Движения становились менее частыми по мере того, как Иисус становился все более изможденным, но ужас неминуемой смерти от удушья заставлял Его продолжать прилагать усилия что-бы дышать.

20. У мышц ног Иисуса развилась мучительная судорога от давления при попытках поднять собственное тело, чтобы выдохнуть.

21. Боль от двух раздробленных срединных нервов в Его запястьях буквально взрывалась при каждом движении.

22. Иисус был весь покрыт кровью и потом.

23. Кровь была результатом бичевания, которое чуть не убило Его, а пот - результатом Его попыток выдохнуть. К тому же, Он был совершенно наг, а вожди иудеев, толпы и воры по обе стороны креста издевались, ругались и смеялись над Ним. Кроме того, это наблюдала собственная мать Иисуса. Представьте Его эмоциональное унижение.

24. Физически тело Иисуса переживало целую серию ведущих к смерти истязаний.

25. Из-за того, что Иисус не мог поддерживать адекватную вентиляцию легких, Он находился в состоянии гиповентиляции.

26. Его уровень кислорода в крови начал падать, у него развилась гипоксия. Кроме того, из-за ограниченных дыхательных движений уровень углекислого газа в крови (СО2) начал повышаться, это состояние называется гиперкритическим.

27. Рост уровня СО2 заставлял Его сердце биться быстрее, чтобы увеличить приток кислорода и удалить СО2.

28. Дыхательный центр в мозгу Иисуса посылал срочные сообщения в Его легкие - дышать быстрее. Он начал тяжело дышать, судорожно хрипеть.

29. Физиологические рефлексы Иисуса требовали от него более глубокого дыхания, и Он невольно двигался вверх и вниз по Кресту гораздо быстрее, несмотря на мучительную боль. Мучительные движения спонтанно начинались несколько раз в минуту, к радости толпы, которая издевалась над Ним с римскими солдатами и синедрионом. «Я же червь (красное размазанное пятно), а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему». (Псалтирь 21:7-9)

30. Однако, из-за пригвождения Иисуса к Кресту и Его увеличивающегося истощения, Он не может больше обеспечивать кислородом своё тело.

31. Гипоксия (недостаток кислорода) и Гиперкапния (обилие СО2) заставляли Его сердце биться все быстрее и быстрее, теперь у Него развилась Тахикардия.

32. Сердце Иисуса билось все быстрее и быстрее, его частота пульса, вероятно, составляла около 220 уд/мин.

33. Иисус ничего не пил в течение 15 часов, начиная с 6 вечера предыдущего вечера. Напомним, что Он пережил бичевание, которое чуть не убило Его.

34. Он истекал кровью по всему телу из-за бичевания, тернового венца, гвоздей в запястьях и ногах, а также множественными рваными ранами, полученными Им при избиениях и падениях.

35. Иисус уже был очень обезвожен, Его кровяное давление упало до минимума.

36. Его артериальное давление было, вероятно, около 80/50.

37. Он был в шоке первой степени, с гиповолемией (низкий уровень крови), тахикардией (чрезмерно быстрый пульс), тахипноэей (чрезмерно быстрым дыханием) и гипергидрозом (чрезмерным потоотделением).

38. Около полудня сердце Иисуса, вероятно, начало «пробуксовывать».

39. Легкие Иисуса, вероятно, начали заполняться легочным отеком.

40. Это только усугубляло его дыхание, которое было уже сильно усложнено.

41. Иисус переживает сердечную и дыхательную недостаточность.

42. Иисус сказал: «Я жажду», потому что Его тело вопило о жидкости. «Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной.» (Псалтирь 21:16)

43. Иисус остро нуждался в внутривенном вливании крови и плазмы, чтобы спасти Свою жизнь.

44. Иисус не мог дышать должным образом и медленно задыхался.

45. На этом этапе у Иисуса, вероятно, развилось нарушение кровообращения (Haemopericardium).

46. ​​Плазма и кровь собрались в пространстве вокруг Его сердца, называемого перикардом. «сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». (Псалтирь 21:15)

47. Эта жидкость вокруг Его сердца вызвала сердечную тампонаду (что мешало сердцу Иисуса биться правильно).

48. Из-за возрастающих физиологических потребностей сердца и развития Haemopericardium, Иисус, вероятно, в конечном итоге, получил разрыв сердца. Его сердце буквально лопнуло. Скорее всего, это стало причиной Его смерти.

49. Чтобы замедлить процесс смерти, солдаты установили на Крест небольшой деревянный уступ, который позволил бы Иисусу «привилегированно» нести свой вес на кресте.

50. Результатом этого было то, что на кресте могли умирать до девяти дней.

51. Когда римляне хотели ускорить смерть, они просто ломали ноги жертвам, заставив жертву удушиться в считанные минуты.

52. В три часа дня Иисус сказал: «Свершилось». В тот момент Он испустил Свой Дух и умер.

53. Когда солдаты пришли к Иисусу сломать Ему ноги, Он уже был мертв. Ни одна из частей Его тела не была сломлена во исполнение пророчеств.

54. Иисус умирал в течении шести часов, после самых мучительных и ужасающих пыток, когда-либо изобретенных.

55. Он умер, чтобы простые люди, такие как вы и я, могли отправиться на Небеса. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.» (2 к Коринфянам 5:21).