В Екатеринбурге прошел Фестиваль постной кухни, представивший постные блюда Царского стола

В Екатеринбурге 17 марта прошел IV Фестиваль постной кухни, представивший постные блюда Царской семьи.

Традиционный фестиваль в этом году приурочен к 150-летию со дня рождения Николая II, последнего российского императора и посвящен теме «Постные блюда Царского стола», сообщается на сайте Екатеринбургской епархии РПЦ.

Фестиваль традиционно проходит по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла при поддержке местной администрации.

Церемонию открытия фестиваля возглавляет епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии.

"Всегда очень отрадно, когда наступает пост. Мы ожидаем не только Светлого Христова Воскресения, но и приятного поста, в котором уже традицией стало проведение Фестиваля постной кухни, - обратился с приветственным словом к участникам фестиваля владыка Евгений. - На сей раз через эту гастрономическую культуру приготовления пищи мы имеем возможность прикоснуться к еще одной грани жития Царской семьи. Я желаю, чтобы это доставило нам радость - общую радость общего дела и воспоминания прикосновения к жизни святых людей".

На фестивале свои работы представили авторы кулинарных шедевров. В этом году фестиваль постной кухни объединил и собрал в одном месте не только участников: сотрудников и руководителей храмов, монастырей, кафе, ресторанов, учебных заведений Екатеринбурга и Свердловской области, но и почетных гостей: известных политиков и общественных деятелей, которые откликнулись на приглашение и согласились даже провести мастер-классы по приготовлению блюд постной кухни.

Яркой страничкой Фестиваля стал детский кулинарный мастер-класс «Гречневая лапша соба в упаковке своими руками»

По итогам фестиваля в номинации «За возрождение постных традиций» награжден Мужской монастырь святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма, г. Екатеринбург.