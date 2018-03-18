МИД Польши потребовал изменить надпись в иерусалимском мемориале Холокоста

Министерство иностранных дел Польши потребовало убрать из мемориального центра Холокоста в Иерусалиме упоминания о том, что немцы вместе с «польской полицией» охраняли вход в гетто Лодзи.

Об этом заявил журналистам в четверг заместитель главы ведомства Ян Дзедзичак, сообщает Jewish.ru.

Сообщается, что на соответствующую надпись в «Яд Вашем» обратил внимание один из ветеранов, прибывший в Израиль с польской делегацией. Ветеран указал, что это ошибка, так как во включенной в состав Третьего рейха Лодзи, в отличие от генерал-губернаторства, никакой польской полиции не было.

«Я попросил наше дипломатическое представительство в Израиле вмешаться в ситуацию. Мы не оставим это дело и сделаем все, чтобы эта информация была немедленно изменена», - сказал он.

Напомним, что 1 марта вступил в силу принятый в Польше новый закон о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту. Он вводит уголовную ответственность за публичное распространение информации о вине польского народа или государства за преступления, совершенные Третьим рейхом. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки «польские концлагеря». Польская сторона заверяет, что закон не нарушает свободу слова, не распространяется на научные исследования и художественную деятельность.