В Индии экстремисты разгромили католическую больницу

Индуистские экстремисты избили персонал и монахинь, работающих в католической больнице в индийском штате Мадхья-Прадеш, а также разрушили стену больницы.

Конфликт возник на почве спора за землю, которую якобы незаконно заняли для нужд медицинского учреждения, сообщает "Православная жизнь".

12 марта 2018 г. около 60 человек с помощью бульдозера сокрушили стену Миссионерской больницы Пушпа в городе Удджайн. Экстремисты заблокировали аварийный выход из больницы и разбили часть оборудования медицинского учреждения, в том числе - генераторы электроснабжения.

Проблемы вокруг католической больницы возникли еще в январе, когда один из местных чиновников выдвинул обвинения в незаконном присвоении земельного участка, близ которого расположена больница.

Как рассказал директор больницы — католический священник Энтони Пуликамандапам, землю возле больницы лечебному заведению передали местные власти для использования в качестве паркинга и для озеленения территории.

После неудачной попытки захватить землю 27 января этого года, члены про-индуистской партии подали в суд, обвиняя Католическую Церковь в незаконном захвате территории.

Во время нападения, совершенного в понедельник, 12 марта, злоумышленники избили монахинь и персонал больницы, а также уничтожили установки электро- и водоснабжения, поставив под угрозу жизни 200 пациентов, 12 из которых находятся в отделении интенсивной терапии.

Как отметил местный римско-католический епископ, в еще большей степени, чем дейстия индуистских радикалов, его удивило бездействие полиции, которая не откликнулась на призывы христиан о помощи.