Греческий суд оправдал митрополита Калавритского, который высказывался против гомосексуальных отношений

Суд в Греции не нашел в высказываниях митрополита Калавритского Амвросия о гомосексуалистах призывов к насилию и оправдал его.

Заседание суда завершилось в четверг поздно вечером. Судебное разбирательство затянулось и проходило при повышенных мерах безопасности, поскольку перед началом заседания группа анархистов организовала возле суда митинг в поддержку ЛГБТ, вывесила панно и побила камнями стекла в окнах, сообщает "Православная жизнь".

На скамье подсудимых митрополит оказался после того, как в суд поступило обращение с жалобой на его статью о гомосексуалистах, где он осуждал однополые отношения и призывал противостоять им. В своем блоге Амвросий, комментируя принятый закон о сожительстве гомосексуалистов, среди прочего, писал: «где вы их увидите, плюйте в них», «не стоит беспокоиться о них» и использовал множество эпитетов, называя гомосексуализм грехом и отклонением от законов природы.

Митрополита обвиняли в нарушении 12 статей закона, а именно в «публичном подстрекательстве к насилию или ненависти и злоупотреблении церковными ценностями».

Митрополит Калавритский сказал, что он борется с теми, кто против Бога. «Бог создал мужчину и женщину, а не аномалию. Я сражаюсь с теми, кто против Бога. Гомосексуалисты - наши братья и сестры, но не дети Божьи. Они не являются творениями Господа. От всех них Бог отворачивается», - сказал митрополит.

По его словам, закон о сожительстве гомосексуалистов, принятый государством, нарушает закон Божий. Священник назвал поведение гомосексуалистов провокационным и показал судье фотографии обнаженных целующихся мужчин.

«Когда я говорю – "плюйте в них", я имею в виду "игнорируйте их". Самое меньшее, что я написал о них, это плевать на них. Если бы у меня было оружие, я бы пошел, и закончил бы дело… если бы закон разрешил мне. Нет никакого преступления, поэтому я не могу быть судим», - сказал митрополит.

Вышедшего из зала суда Амвросия присутствующие, среди которых было много священников, встретили аплодисментами.