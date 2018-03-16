Мощи святой царицы-великомученицы Кетеван останутся в Грузии еще на полгода

Мощи святой царицы-великомученицы Кетеван останутся в Грузии ещё на полгода, до 18 сентября.

По словам клирика Никорцминдской епархии игумена Дионисия Бордзикули, согласие на продление пребывания мощей великомученицы Кетеван в Грузии было получено из Индии 15 марта, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Interpressnews".

«Исходя из того, что по означенному вопросу было послано личное письмо Патриарха Грузинского в Индию и в связи с особым отношением грузинской православной паствы к этим святыням, индийская сторона изъявила согласие, чтобы мощи великомученицы царицы Кетеван остались в Грузии с 18 марта по 18 сентября», - заявил отец Дионисий.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II 6 марта обратился с письменной просьбой к премьер-министру Индии Нарендре Моди оставить мощи святой царицы Кетеван в Грузии ещё на полгода.

Мощи царицы Кетеван были доставлены в Грузию 23 сентября 2017 года на полгода. Святыня посещала храмы всех епархий Грузинской Православной Церкви на территории страны.

В настоящее время, в соответствии с соглашением между грузинской и индийской сторонами, мощи святой царицы Кетеван пребывают в Национальном Историческом музее Грузии.