Православные и католики в Исландии выразили общую позицию по вопросу обсуждения эвтаназии в исландском Парламенте

Римско-католический епископ Рейкьявика Давид Тенсер и настоятель православного Николаевского ставропигиального прихода в исландской столице протоиерей Тимофей Золотуский подписали и направили в Парламент Исландии совместное письмо, в котором выразили общую позицию по вопросу предстоящего обсуждения парламентариями темы эвтаназии.

В письме подчеркивается, что умертвить кого-либо или помочь кому-то убить самого себя не является ни хорошей смертью («эвтаназией»), ни помощью при смерти («помощью тому, кто умирает»), а преступным действием. Об этом сообщает пресс-служба Русской Православной Церкви в Исландии

«Мы не можем ни в коем случае одобрить такие действия, так как они нарушают законы природы и противоречат главным заповедям христианства» – говорится в подписанном православными и католиками послании.

В заключение авторы письма выражают надежду, что обсуждение эвтаназии не будет включено в повестку дня Парламента Исландии.

Указанное совместное заявление католического епископа и настоятеля православного прихода свидетельствует о претворении в практическую плоскость итогов встречи Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском в Гаване, состоявшейся 12 февраля 2016 года. Во время встречи была достигнута договоренность о совместной поддержке традиционных и непреходящих христианских нравственных ценностей, Патриарх Кирилл и Папа Франциск также заявили о недопустимости эвтаназии, абортов и однополых союзов.