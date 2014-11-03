Патриарх Илия II: Дай Бог, чтобы каждый человек видел в другом брата, а не врага

Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II в связи с днем памяти прп. Гавриила (Ургебадзе) сказал слово после Божественной литургии в кафедральном соборе Пресвятой Троицы, сообщает Рravoslavie.ru со ссылкой на Грузия Online.

Святейший рассказал, что именем преподобного в Тбилиси будет названа улица, на которой расположена у его дома. Там же неподалеку выделен участок земли, где будет возведен храм прп. Гавриила.

«Грузия богата выдающимися людьми. Выдающиеся люди были во все века - одаренные Господом. Сегодня день поминовения преподобного отца Габриэла. Почти каждый из вас знал отца Габриэла, знали его молитву, деятельность. Он не был обычным человеком. Иногда он был молящимся. Особенно молился за народ, за людей. Иногда бывал юродивым, но перед Богом был Богом одарен чудесами. Совершал чудеса. Сегодня мы просим Господа, чтобы его молитвами Он успокоил и умиротворил Грузию, нашу церковь, объединил Грузию. И дай Бог, чтобы каждый человек видел в другом брата, а не врага», - сказал Патриарх.