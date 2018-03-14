Под зданием посольства США в Риме открыта монограмма Христа І века

23:30, 14 марта 2018
Мир
162 0
Найти монограмму имени Христа в этом месте — факт исключительного значения / niedziela.pl

Как утверждают ученые, это открытие проливает новый свет на то, как распространялось христианство. Ежедневная газета «Il Messaggero» подчеркивает, что это один из первых христианских настенных знаков, сообщает Католический Медиа-центр.

На стене в тоннеле, который был откопан под зданием посольства США на виа Венето в Риме при строительстве подземного гаража, нашли изображение монограммы Христа: буква Х изображена поверх буквы Р. Это т.н. Христограмма — сочетание букв греческого алфавита в качестве символа имени Христа.

«Il Messaggero» обращает внимание на необычное место, где было сделано открытие. В этом районе Рима были расположены Сады Саллюстия, где во времена Римской империи жили высокопоставленные лица.

Найти монограмму имени Христа в этом месте - факт исключительного значения, потому что это территория бывших публичных мест имперских времен, а не катакомбы, где находи убежище первые христиане. То есть характер распространения Христианства в самом начале истории Церкви, вероятно, было иным, нежели это представлялось до сих пор.

Газета цитирует специалистов в области церковной истории и археологии, которые утверждают: новая находка является доказательством того, что Христианство уже в I веке исповедовали не только рабы и бедняки, но также и представители зажиточных слоев римского общества.

«Такие граффити христиане помещали с конкретной целью - монограмма Христа имела священный характер. Этот знак должен определенным образом нести послание, - поясняет профессор церковной истории из Папского Латеранского университета Пьерлуиджи Гьюдуччи. - Быть может, это был «знак на счастье»; быть может, - выражение триумфа или прославления, словно полемический ответ тем, кто практиковал другие культы».

Менее вероятной профессор Гьюдуччи признал гипотезу о том, что найденная монограмма - это доказательство мученичества. По мнению историка, возможны и другие объяснения появления монограммы: например, ее могли оставить на стене римские воины или имперские чиновники. Профессор Гьюдуччи подчеркнул, что некоторые влиятельные римляне приобщались к Христианству втайне, учитывая немалый риск, который был связан с переходом в эту новую религию, преследуемую официальными властями империи. Этот риск значительно возрастал для данной категории обращенных ко Христу, ввиду важности функций, которые эти влиятельные выполняли в Римском государстве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter