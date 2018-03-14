Под зданием посольства США в Риме открыта монограмма Христа І века

Под зданием посольства Соединенных Штатов в Риме открыта на стене монограмма Христа со времен преследований христиан в І веке нашей эры.

Как утверждают ученые, это открытие проливает новый свет на то, как распространялось христианство. Ежедневная газета «Il Messaggero» подчеркивает, что это один из первых христианских настенных знаков, сообщает Католический Медиа-центр.

На стене в тоннеле, который был откопан под зданием посольства США на виа Венето в Риме при строительстве подземного гаража, нашли изображение монограммы Христа: буква Х изображена поверх буквы Р. Это т.н. Христограмма — сочетание букв греческого алфавита в качестве символа имени Христа.

«Il Messaggero» обращает внимание на необычное место, где было сделано открытие. В этом районе Рима были расположены Сады Саллюстия, где во времена Римской империи жили высокопоставленные лица.

Найти монограмму имени Христа в этом месте - факт исключительного значения, потому что это территория бывших публичных мест имперских времен, а не катакомбы, где находи убежище первые христиане. То есть характер распространения Христианства в самом начале истории Церкви, вероятно, было иным, нежели это представлялось до сих пор.

Газета цитирует специалистов в области церковной истории и археологии, которые утверждают: новая находка является доказательством того, что Христианство уже в I веке исповедовали не только рабы и бедняки, но также и представители зажиточных слоев римского общества.

«Такие граффити христиане помещали с конкретной целью - монограмма Христа имела священный характер. Этот знак должен определенным образом нести послание, - поясняет профессор церковной истории из Папского Латеранского университета Пьерлуиджи Гьюдуччи. - Быть может, это был «знак на счастье»; быть может, - выражение триумфа или прославления, словно полемический ответ тем, кто практиковал другие культы».

Менее вероятной профессор Гьюдуччи признал гипотезу о том, что найденная монограмма - это доказательство мученичества. По мнению историка, возможны и другие объяснения появления монограммы: например, ее могли оставить на стене римские воины или имперские чиновники. Профессор Гьюдуччи подчеркнул, что некоторые влиятельные римляне приобщались к Христианству втайне, учитывая немалый риск, который был связан с переходом в эту новую религию, преследуемую официальными властями империи. Этот риск значительно возрастал для данной категории обращенных ко Христу, ввиду важности функций, которые эти влиятельные выполняли в Римском государстве.