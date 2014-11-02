За 8 лет число католиков в Турции выросло на 66%

За 8 лет, которые разделяют апостольское путешествие Папы Бенедикта в Турцию и анонс предстоящего визита Папы Франциска, католическое население страны выросло на 66% из-за потока христианских беженцев из военных зон Сирии и Ирака, сообщает Katolik.ru.

Кроме того, открылось семь новых приходов, даже несмотря на то, что число священников и служителей приходов снизилось.

В 2006 из 72 млн. человек турецкого населения 32 тыс. были католиками, в том числе 68 священников и 86 религиозных служителей в 47 приходах.

Согласно заявлению пресс-службы Святого Престола от 29 октября, из 76 млн. населения Турции 53 тыс. тысячи человек являются католиками на сегодняшний день, включая 58 священников и 54 религиозных служителя в 54 приходах.