В Британии ко Дню матери выпустили открытки для трансгендеров и однополых родителей

Британская сеть супермаркетов Waitrose выпустила ко Дню матери открытки, в которых не упоминается слово «мама».

Слово mother (мама) в «оригинальных» поздравительных открытках заменили на you (ты). А сама надпись на открытке, как сообщает Daily Mirror, гласит «Happy You Day» («Поздравляю с твоим днем»), а не «Happy Mother’s Day», как это бывает обычно.

Представители компании заявили, что хотели таким образом «расширить перечень людей, которым их можно было бы подарить», имея в виду трансгендерных (сменивших пол) мам или бабушек.

При этом на прилавках магазинов сети также представлены традиционные открытки. Не отставать от компании Waitrose решило и руководство сети супермаркетов Scribbler, в которых поступили на продажу открытки ко Дню матери для однополых пар с надписями «Две мамы лучше, чем одна» и «Папа, спасибо за то, чтобы ты самая замечательная мама».