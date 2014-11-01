В московском "Манеже" впервые выставлены триста храмовых икон XVI-XX веков

Выставка "Большая русская икона" откроется в субботу в центральном московском выставочном зале "Манеж" и впервые представит широкой публике 300 храмовых икон конца XVI-начала XX веков из собрания коллекционера Феликса Комарова, в том числе старообрядческих, сообщает РИА Новости.

Экспозиция дает представление обо всех стилистических направлениях русской иконописи поздних веков, о старообрядческом и академическом искусстве, о барокко и классицизме, об интерьерах усадебных и деревенских храмов, о локальных иконописных центрах Ярославля, Костромы, Каргополя, Вологды, Ростова.

"Решить, что с этими иконами будет дальше, — один из побудительных мотивов провести эту выставку. Думаю, у этой коллекции очень хороший завтрашний день", - сказал сам владелец собрания Феликс Комаров.

По его признанию, он провел в жизни сотни экспозиций живописи во многих странах, но именно эту назвал: "Главная выставка моей жизни".

Свои иконы Комаров собирал около 40 лет, приобретал их в Германии, США, Канаде, Аргентине, в том числе на ведущих зарубежных аукционах. Многие иконы, по его словам, уже подарил церквям, больницам, воинским частям, интернатам.

Коллекционер рассказал также о памятном событии в истории его собрания, которое воспринимает как чудо: горели склады, среди которых был и его ангар с иконами, — именно перед ним пожар остановился. Примечательно, что в собрании несколько икон "Неопалимая купина" — этот образ, считается, спасает от огня.

Экспозиция в "Манеже" продлится до 27 ноября.