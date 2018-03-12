В Пакистане граждан обяжут декларировать свою религиозную принадлежность

17:37, 12 марта 2018
Мир
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Пакистанцы / peopleandcountries.com, иллюстративное фото

Как сообщает "Седмица", это решение также еще больше усилит давление на ахмадийскую общину, представителям которой не разрешается называть себя мусульманами или использовать исламские символы в своей религиозной практике. Нарушение этого правила является преступлением, наказуемым по законам Пакистана о богохульстве. Ахмадийцы, взгляды которых не столь сильно отличаются от воззрений суннитов, имеют ряд особенностей, а частности у них присутствует собственный халифат. 

Верховный суд в Исламабаде постановил, что граждане, скрывающие свою религиозную принадлежность, виновны в государственной измене и приказал, чтобы любой, кто претендует на работу в государственных структурах, заявлял о своей вере.

"Правительство Пакистана должно принять специальные меры, обеспечивающие наличие правильных сведений о всех гражданах", - говорится в постановлении судьи Шауката Азиза Сиддики. "Ни один гражданин не должен скрывать свою подлинную личность и вероисповедание".

Если апелляция к этому решению суда не будет подана, то оно автоматически вступит в силу.

По данным переписи 1998 года, подавляющее большинство из 208 миллионов жителей Пакистана составляют мусульмане, а на долю меньшинств приходится около 3 % населения.

«Это не только нападение на религиозную свободу каждого человека в Пакистане, но решение было принято с акцентом на одну конкретную религиозную общину ахмадийцев», - сказал представитель Human Rights Watch Саруп Иджаз. "Такое решение может привести к насилию и подстрекательству к нему".

Акт был принят в результате подачи петиции "Техрик-Э-Лабайк" в связи с изменением редакции закона о выборах. Ранее была предпринята попытка заменить религиозную клятву простым заявлением, которое, по словам «Техрик-Э-Лабайк», было богохульным.

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