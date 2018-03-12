В Пакистане граждан обяжут декларировать свою религиозную принадлежность

В пятницу Пакистанский суд постановил, что все граждане должны декларировать свою религию при получении документов, удостоверяющих личность, сторонники прав человека говорят, что это еще один удар для преследуемых религиозных немусульманских общин страны.

Как сообщает "Седмица", это решение также еще больше усилит давление на ахмадийскую общину, представителям которой не разрешается называть себя мусульманами или использовать исламские символы в своей религиозной практике. Нарушение этого правила является преступлением, наказуемым по законам Пакистана о богохульстве. Ахмадийцы, взгляды которых не столь сильно отличаются от воззрений суннитов, имеют ряд особенностей, а частности у них присутствует собственный халифат.

Верховный суд в Исламабаде постановил, что граждане, скрывающие свою религиозную принадлежность, виновны в государственной измене и приказал, чтобы любой, кто претендует на работу в государственных структурах, заявлял о своей вере.

"Правительство Пакистана должно принять специальные меры, обеспечивающие наличие правильных сведений о всех гражданах", - говорится в постановлении судьи Шауката Азиза Сиддики. "Ни один гражданин не должен скрывать свою подлинную личность и вероисповедание".

Если апелляция к этому решению суда не будет подана, то оно автоматически вступит в силу.

По данным переписи 1998 года, подавляющее большинство из 208 миллионов жителей Пакистана составляют мусульмане, а на долю меньшинств приходится около 3 % населения.

«Это не только нападение на религиозную свободу каждого человека в Пакистане, но решение было принято с акцентом на одну конкретную религиозную общину ахмадийцев», - сказал представитель Human Rights Watch Саруп Иджаз. "Такое решение может привести к насилию и подстрекательству к нему".

Акт был принят в результате подачи петиции "Техрик-Э-Лабайк" в связи с изменением редакции закона о выборах. Ранее была предпринята попытка заменить религиозную клятву простым заявлением, которое, по словам «Техрик-Э-Лабайк», было богохульным.