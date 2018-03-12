В Дублине состоялась масштабная демонстрация против абортов

«Марш жизни» собрал десятки тысяч человек.

Как сообщает «Православие и Мир» со ссылкой на «Irish Times», демонстранты выступали за сохранение восьмой поправки конституции Ирландии, в которой прописан запрет абортов. В конце мая в стране пройдет референдум по вопросу о легализации абортов.

Восьмая поправка была принята на референдуме в 1983 году. В ней сообщатеся о равнозначности жизней матери и плода и запрещаются аборты практически во всех обстоятельствах.

Католическая церковь выступает против отмены поправки.