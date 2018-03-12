В Дублине состоялась масштабная демонстрация против абортов
16:05, 12 марта 2018Мир
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«Марш жизни» / irishtimes.com
«Марш жизни» собрал десятки тысяч человек.
Как сообщает «Православие и Мир» со ссылкой на «Irish Times», демонстранты выступали за сохранение восьмой поправки конституции Ирландии, в которой прописан запрет абортов. В конце мая в стране пройдет референдум по вопросу о легализации абортов.
Восьмая поправка была принята на референдуме в 1983 году. В ней сообщатеся о равнозначности жизней матери и плода и запрещаются аборты практически во всех обстоятельствах.
Католическая церковь выступает против отмены поправки.
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