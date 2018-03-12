Строительство дороги к храму, одному из символов Грузии, завершится в текущем году

С ноября туристы, местные жители и паломники смогут добраться до Гергетского храма Пресвятой Троицы по обновленной и комфортной дороге.

По информации министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, строительство 5,6-километровой дороги, связывающей Гергетский храм с городом Степанцминда (регион Мцхета-Мтианети) начался в мае 2017 года и идет полным ходом, сообщают "Новости-Грузия".

«Гергетский храм Пресвятой Троицы является памятником XIV века и вызывает особый интерес туристов. Строительство указанной дороги будет значительно содействовать развитию туристического потенциала Казбеги», – отмечено в сообщении ведомства.

Проект предусматривает благоустройство цементно-бетонного покрытия, водопроводных труб, опорной стены, площадки для парковки автомобилей и дороги. Также там установят дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку.

Стоимость работ, которые финансируются из государственного бюджета Грузии, составляет почти 7,8 миллиона лари (около 3,1 миллиона долларов).

Гергетская церковь Пресвятой Троицы пользуется особым интересом среди туристов. Церковь расположена на высоте 2,2 тысячи метров над уровнем моря и является одной из главных достопримечательностей Казбегского района.

Троицкая церковь в Гергети (Гергетис Цминда Самеба) расположена на высоте 2,2 тысячи метров у подножья Казбека, прямо над поселком Степанцминда. Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Возле храма сохранилась средневековая колокольня.