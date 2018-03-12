В Руанде от удара молнии в церковь погибли 16 человек и 140 получили ранения
12:03, 12 марта 2018Мир
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От удара молнии в церковь в Руанде погибли 16 человек / AwesomeWorld.ru, иллюстративное фото
В Руанде от удара молнии в церковь Адвентистов седьмого дня погибли по меньшей мере 16 человек, еще 140 были ранены.
Как сообщает «iPress» со ссылкой на ABC News, 17 травмированных до сих пор в больнице.
Как информирует BBC, инцидент с молнией произошел менее чем через 2 недели после того, как в Руанде закрыли более 700 церквей из-за несоответствия строительным нормам и требованиям по уровню шума.
В некоторых закрытых церквях не было громоотводов.
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