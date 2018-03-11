В Беларуси прошел Крестный ход против абортов

15:15, 11 марта 2018
Мир
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/ mogeparhia.by

Около 200 человек, возглавляемых поочередно священниками из могилевских храмов, с покаянными молитвами прошли через весь город, останавливаясь для молебнов в храмах и рядом со специализированными учреждениями здравоохранения. Об этом сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви

/ mogeparhia.by

Для того, чтобы привлечь внимание к проблеме и призвать людей к покаянию, в Могилеве  четыре года подряд проводится Крестный ход  «За прекращение абортов и сохранение традиционных семейных ценностей». Став известным за пределами Могилева, он каждый раз собирает всё больше и больше участников.

Неравнодушные люди  из  многих регионов Беларуси приехали в Могилев, чтобы поучаствовать в молитвенном шествии, соборно помолиться в защиту жизни и заявить, что общество, которое заботится о будущем народа и соблюдает нормы нравственности, обязано прекратить практику абортов и сберегать каждую зачатую человеческую жизнь.

/ mogeparhia.by
/ mogeparhia.by
/ mogeparhia.by

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