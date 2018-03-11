В Беларуси прошел Крестный ход против абортов

В Могилеве 8 марта по благословению архиепископа Могилевского и Мстиславского Софрония был проведен Крестный ход, призывающий к прекращению абортов.

Около 200 человек, возглавляемых поочередно священниками из могилевских храмов, с покаянными молитвами прошли через весь город, останавливаясь для молебнов в храмах и рядом со специализированными учреждениями здравоохранения. Об этом сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

Для того, чтобы привлечь внимание к проблеме и призвать людей к покаянию, в Могилеве четыре года подряд проводится Крестный ход «За прекращение абортов и сохранение традиционных семейных ценностей». Став известным за пределами Могилева, он каждый раз собирает всё больше и больше участников.

Неравнодушные люди из многих регионов Беларуси приехали в Могилев, чтобы поучаствовать в молитвенном шествии, соборно помолиться в защиту жизни и заявить, что общество, которое заботится о будущем народа и соблюдает нормы нравственности, обязано прекратить практику абортов и сберегать каждую зачатую человеческую жизнь.